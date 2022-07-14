Хирамагомедову отказали в вылете в Казахстан на турнир Eagle FC 48

28-летний российский боец лиги Eagle FC Гамзат Хирамагомедов (9-1) не смог вылететь из России в Казахстан, потому что ему отказали в вылете сотрудники пограничной службы в аэропорту Внуково, сообщает пресс-служба лиги.

Хирамагомедов должен провести бой против Даурена Ермекова (11-5) за временный чемпионский пояс в среднем весе 16 июля на турнире Eagle FC 48 в городе Актау. Поединок официально не отменен, и организаторы пытаются решить ситуацию c выездом спортсмена.

Хирамагомедов в прошлом бою нокаутировал в первом раунде бразильца Джулиано дел Вигну (5-1). Бой состоялся 10 декабря 2021 года на Eagle FC 43 в Москве.