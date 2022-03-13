Сехудо назвал бойца, с которым нужно подраться Махачеву

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо считает, что Исламу Махачеву нужно подраться с Рафаэлем Дос Аньосом.

«Дане Уайту нужно заняться разработкой боя Махачева и Дос Аньоса, а не давать Исламу в соперники Дариуша, — сказал Сехудо в подкасте YouTube-канала The Triple C & Schmo Show. — Эти двое несколько раз вступали в словесные перепалки в социальных сетях. Честно говоря, я бы предпочел увидеть бой Дос Аньоса и Ислама. Этот поединок лучше, чем бой против Дариуша. У них настоящая вражда, а это то, что нужно. Это почти так же, как Хабибу нужен был Макгрегор. Ты должен создать эту звезду».

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе и идет на серии из 10 побед.

В последнем бою россиянин победил Бобби Грина 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.