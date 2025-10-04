Монсон готов участвовать в поп-ММА: «В будущем буду драться со знаменитостями, но не так серьезно»

Боец ММА Джефф Монсон ответил на вопрос «СЭ» о последних боях в своей карьере.

«В ноябре и декабре этого года я проведу мои последние бои. Это будут последние поединки, к которым я готовлюсь, тренируюсь. В будущем, возможно, я буду выступать в поп-ММА, драться со знаменитостями. Но это будет уже не так серьезно», — сказал Монсон «СЭ».

За свою карьеру 54-летний Монсон одержал 60 побед, потерпел 26 поражений и дважды закончил бои вничью. В 2018 году Монсон получил российское гражданство.