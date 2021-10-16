Андрей Орловский: «Не собираюсь сыну ставить «Брата-2». Он из другого поколения»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к картине «Брат».

— Когда ваш сын немного подрастет и вы поставите ему, скажем, «Брата-2» — как думаете, у него будет культурный шок?

— Я, честно говоря, даже не предполагал, что могу поставить ему такие фильмы. Он все-таки из другого поколения и другие фильмы смотрит. Сейчас он смотрел фильм про футболиста, как он там… Goal. Dreams come true. Про мексиканского пацана, который сбежал из Мексики через границу, работал уборщиком в Калифорнии, его заметили, и он играл, играл, играл и в итоге во второй части уже в Европе заиграл. Вот такой фильм ему жена включила.

— Вам лично «Брат» нравится?

— Я недавно, кстати, пересматривал его. «Брат» и «Брат-2». «Бумер» пересматривал, не знаю, с чего бы… «Бригаду» смотрел недавно. На съемной квартире там просто ничего не было, вот смотрел по одной серии перед сном.

— Кайфанули?

— Ну да. Ну что значит кайфанул? (смеется) Я непосредственного участия не принимал в 90-х, был еще юнцом. Посмотрел, интересно.

В ночь на 17 октября Орловский подерется с Карлосом Фелипе на UFC Vegas 40.