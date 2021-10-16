Андрей Орловский: «Написал тут один, был на моем бое с Дациком. Ну, молодец, видел, как Орловскому ТКО оформили»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский в интервью «СЭ» рассказал, как ему недавно написал человек, побывавший в 1999 году на его поединке против Вячеслава Дацика.

— Кто-то что-то писал про Дацика недавно. Говорит [человек, который был на том турнире]: «Даже не знал, кто такой Орловский. Пришел бои посмотреть». Ну ради бога, пришел, посмотрел. Еще и увидел, как Орловскому ТКО оформили. Поэтому вот так. Все нормально (смеется).

— У Дацика сейчас вторая волна популярности в России. Четыре боя за год выиграл. Слыхали?

— Нет. Слушаю только новости по интернету и все.

В ночь на 17 октября Орловский подерется с Карлосом Фелипе на UFC Vegas 40.