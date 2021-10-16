Андрей Орловский: «Бой Федора с Джонсоном смотреть не буду»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский в интервью «СЭ» сообщил, что не планирует смотреть ближайший поединок Федора Емельяненко.

— Скоро дерется Федор Емельяненко с Тимоти Джонсоном. Будете смотреть бой?

— Вряд ли. Я полечу в Абу-Даби.

— Вам по-прежнему часто пишут по этому бою?

— Нет-нет да пописывают.

В ночь на 17 октября Орловский подерется с Карлосом Фелипе на UFC Vegas 40. Емельяненко 23 октября проведет поединок против Тимоти Джонсона на Bellator 269.