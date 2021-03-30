Андерсон Сильва подписал контракт на бой по правилам бокса против Хулио Сезара Чавеса

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва подписал контракт на поединок против экс-чемпиона мира в среднем дивизионе Хулио Сезара Чавеса-младшего, сообщает Boxing Scene.

Бой пройдет 19 июня в Мексике и станет частью карда, в главном событии которого состоится выставочного поединка между экс-чемпионом мира в трех дивизионах Хулио Сезаром Чавесом-старшим и Эктором Камачо-младшим.

35-летний Хулио Сезар Чавес-младший, являющий сыном легендарного Хулио Сезара Чавеса, последний раз выходил в ринг в ноябре прошлого года, победив техническим нокаутом в четвертом раунде эквадорца Джейсона Минду.

45-летний Андерсон Сильва покинул UFC после трех поражений, в последнем поединке уступив техническим нокаутом в четвертом раунде Юрайа Холлу. В прошлом бразилец дважды выходил в ринг как профессиональный боксер, в 1998 году проиграв решением Осмару Луису Тейшейре, а в 2005 году нокаутировав Хулио Сезара Де Хесуса.