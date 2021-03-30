Тренер Джонса: «Не вижу причин, почему бы Джону не стоить $ 50 миллионов за бой с Нганну»

Тренер Джона Джонса Майк Винкельджон в интервью Submission Radio назвал сумму, которую его боец заслуживает за бой с Франсисом Нганну.

«Я вижу этот бой событием уровня поединков Мэйвейзера, — заявил Винкельджон. - Флойд делает за такие бои по 100 миллионов долларов, так что... Правда, Флойд был сам себе промоутером, а Джону нужно делиться долей PPV с UFC.



Но, честно говоря, я не вижу причин, почему бы Джону не стоить 50 миллионов долларов за этот бой. Даже с таким гонораром UFC все равно снимет сливки и заработает. UFC нужны такие суперзвезды, как Джон Джонс. Был Конор, но теперь он начинает отходить куда-то в сторону, поэтому... UFC нужны большие имена.



Я хотел бы, чтобы Джон в день боя весил 113 кг, но думаю, скорее всего, он будет где-то в районе 108-109 кг и при этом сохранит свою лучшую скорость. Джон стал гораздо сильнее физически, раза в два. Он бросает людей через голову. Франсис прибавил, он стал более выжидательным и терпеливым, он не стремится нокаутировать каждым ударом. Но все равно, большинство его ударов идут без финтов, закладок, обманок, и мы сможем их читать и использовать ситуацию к своей пользе».

Джонс провел последний поединок в феврале прошлого года, победив единогласным решением Доминика Рейеса.