Александр Емельяненко показал свою реакцию на хейтеров

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал в Instagram новый пост. Он показал свою реакцию на хейтеров.

«Моя реакция на тех, кто списал меня со счетов», — написал Емельяненко, сопроводив текст своей фотографией.

Последний раз Александр Емельяненко выходил на ринг в июле 2020 года. Тогда боец проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову в третьем раунде.