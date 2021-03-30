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Александр Емельяненко показал свою реакцию на хейтеров

18:38
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов (слева). Фото Instagram
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов (слева). Фото Instagram
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Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал в Instagram новый пост. Он показал свою реакцию на хейтеров.

«Моя реакция на тех, кто списал меня со счетов», — написал Емельяненко, сопроводив текст своей фотографией.

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

Последний раз Александр Емельяненко выходил на ринг в июле 2020 года. Тогда боец проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову в третьем раунде.

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