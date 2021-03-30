Александр Емельяненко показал свою реакцию на хейтеров
18:38
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал в Instagram новый пост. Он показал свою реакцию на хейтеров.
«Моя реакция на тех, кто списал меня со счетов», — написал Емельяненко, сопроводив текст своей фотографией.
Последний раз Александр Емельяненко выходил на ринг в июле 2020 года. Тогда боец проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову в третьем раунде.
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