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Сегодня, 17:23

Анатолий Токов рассказал, когда вновь получит титульный бой в Bellator

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец Bellator Анатолий Токов предположил, когда вновь подерется за пояс.

«Думаю, Bellator предложит контракт. У нас хорошие отношения, несмотря на то, что происходит в мире. Сказали, что бои будут. Сейчас Гегард Мусаси будет драться с Фабианом Эдвардсом — вроде хороший боец, видел его поединки. Если он выиграет у Мусаси, то станет следующим претендентом на пояс. Мне, думаю, дадут бой с топом и в случае победы будет титульный поединок», — приводит слова Токова «РБ Спорт».

5 февраля Джонни Эблин защитил титул чемпиона Bellator в среднем весе в поединке с Токовым.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-tokov-rasskazal-kogda-vnov-poluchit-titul-ny-j-boj-v-bellator/
Bellator (Беллатор)
Анатолий Токов
ММА
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