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Сегодня, 17:43

Александр Емельяненко выложил видео напряженной схватки с братом

Виктория Кравченко
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Александр и Федор Емельяненко.
Фото Telegram

Российский боец MMA Александр Емельяненко в своем Telegram-канале опубликовал видео схватки с братом Федором.

В ролике братья борются друг с другом на мате.

46-летний Федор Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения от Райана Бейдера (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Александр Емельяненко судейским решением проиграл блогеру Святославу Коваленко.

Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
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