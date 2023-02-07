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Сегодня, 16:06

Кейн Веласкес вернулся в зал AKA и помогает тренировать других бойцов

Давид Хачатрян
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Кейн Веласкес и Усман Нурмагомедов.
Фото Соцсети

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) вернулся к тренировкам в зале AKA, где он помогает другим бойцам проходить подготовку к бою.

Американец завершил карьеру после поражения Франсису Нганну (17-3) нокаутом в первом раунде 17 февраля 2019 года.

«Чемпион Кейн Веласкес вернулся, чтобы тренировать наших действующих и будущих чемпионов, вроде Усмана Нурмагомедова, Умара Нурмагомедова и Мохаммада Алакраа. Мне нравится, что он отдает этим парням свою энергию и свои познания», — написал главный тренер AKA Хавьер Мендес.

Веласкес вышел из тюрьмы под залог в миллион долларов. Экс-боец UFC был арестован первого марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который домогался до 4-летнего сына бойца.

ММА
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