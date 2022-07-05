Анатолий Малыхин подерется за титул чемпиона с Бхулларом 27 августа на ONE 161

Временный чемпион мира ONE Championship в тяжелом весе Анатолий Малыхин (11-0) подерется с действующим чемпионом Аржаном Бхулларом (11-1) 27 августа на ONE 161 на Singapore Indoor Stadium в Калланге, Сингапур. Об этом сообщил Бхуллар в своих соцсетях.

«Контракты подписаны, бой назначен! Этому тупице просто нужно было, чтобы я держал его за руку и объяснял, что делать, — написал Бхуллар в соцсетях. — Когда я хочу, чтобы он ждал меня, он ждет меня, и когда я хочу, чтобы он подписал контракт на бой, он подписывает. В бою он будет делать то, что я хочу. Малыхин, ты ментальный лилипут ростом 5 футов и 9 дюймов. Ты принадлежишь мне. Мы подеремся в прямом эфире на Amazon Prime».

Малыхин завоевал временный титул ONE Championship в тяжелом весе 11 февраля, одолев Кирилла Грищенко (5-1) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся в Калланге, Сингапур.

Бхуллар завоевал пояс чемпиона ONE Championship в тяжелом весе 28 апреля 2021 года, победив Брэндона Веру (16-9) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся в Калланге, Сингапур.