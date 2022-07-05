Бивол: «Верю, что бой с Бетербиевым рано или поздно состоится»

Бивол сообщил, что он открыт для объединительного боя с Бетербиевым

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) подтвердил, что он открыт для объединительного боя с чемпионом WBC и IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18-0).

«Все зависит от промоутеров и моей команды. Они все знают, чего я хочу, — приводит слова Бивола издание The Sun. — Я неоднократно говорил, что открыт для поединка с Бетербиевым. Моя цель — стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Верю, что бой с Бетербиевым рано или поздно состоится, и это будет важное и интригующее для болельщиков противостояние».

Бивол победил Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.