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Сегодня, 11:34

Бой Дениса Тюлюлина и Джейми Пикетта на UFC on ESPN 39 отменен

Давид Хачатрян
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34-летний российский средневес UFC Денис Тюлюлин (9-6) не подерется против 33-летнего американца Джейми Пикетта (13-7) 9 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США. Причина отмены поединка не сообщается. Об этом написал журналист Марсел Дорф в Twitter.

При этом журналист Нолан Кинг в Twitter сообщил, что поединок перенесен на UFC 279, который состоится 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Тюлюлин прошлый бой проиграл сабмишном во втором раунде соотечественнику Алиасхабу Хизриеву (14-0) 26 марта на UFC on ESPN 33 в Коламбусе, США.

Пикетт прошлый бой проиграл Кайлу Докосу (11-3) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 19 февраля на UFC Fight Night 201 в Лас-Вегасе, США.

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