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Амосов получил в соперники Марка Леммингера на Bellator 244

10:23
Ярослав Амосов. Фото instagram.com
Ярослав Амосов. Фото instagram.com

Соперник Ярослава Амосова американец Джон Фитч травмировался и выбывает из состава участников турнира Bellator 244.

Как сообщает, Prime Fight Management, представляющей интересы спортсмена, 21 августа непобежденный Амосов подерется с с американцем Марком Леммингером.

26-летний Ярослав ведет беспроигрышную серию из 24 боев, в рекорде его нового соперника всего одно поражение при 11 победах. Турнир пройдет в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

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