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Амосов после победы над Лимой: «Это самбо, детка!»

14:38
Ярослав Амосов. Фото Instagram
Ярослав Амосов. Фото Instagram
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Новоиспеченный чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов прокомментировал свое выступление в бою Дугласом Лимой.

«Чувствую себя хорошо, несмотря на на полученные уроны, — сказал Амосов на пресс-конференции после боя. — Я — боец, и это нормально для бойца. Я счастлив».

«Многие думали, что в этом бою у меня будут не очень хорошие кондиции, — продолжил Ярослав. — Думали, что моя борьба лучше, но они не были уверены в том, что я смогу бороть его все пять раундов. Надо пересмотреть бой. Я действовал по указанию моих угловых».

«Мой последний бой получился тяжелым, поэтому думали, что у меня не получится его бороть. Но никто не знает, какая у меня была ситуация в последней подготовке. Поэтому, наверное, я был не фаворитом в этом бою. Сейчас вы все увидели, что я могу бороться все пять раундов. Моя борьба на уровне самбо. Это самбо, детка!».

Сегодня, 12 июня Амосов победил Лиму судейским решеним в главном событии Bellator 260. Все судьи отдали предпочтение непобежденному бойцу из Украины.

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