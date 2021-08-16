Макгрегор вернется в следующем году
12:02
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о восстановлении после перелома ноги, который он получил в бою с Дастином Порье.
«Вернусь в 2022-й. Я быстро иду на поправку, работая с лучшей командой. Вернусь в кратчайшие сроки!» — написал Конор в Twitter.
Напомним, на UFC 264 Макгрегор в самом конце первого раунда неудачно наступил на ногу и сломал ее. После поединка ирландец заявил, что у него хроническая травма ноги.
Это был уже третий их совместный бой. Счет стал 2-1 в пользу Порье.
Читайте также
У «Зенита» есть жизнь без Дзюбы. А Карпину не позавидуешь при выборе основного форварда для сборной России
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю