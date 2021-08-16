Макгрегор вернется в следующем году

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о восстановлении после перелома ноги, который он получил в бою с Дастином Порье.

«Вернусь в 2022-й. Я быстро иду на поправку, работая с лучшей командой. Вернусь в кратчайшие сроки!» — написал Конор в Twitter.

Напомним, на UFC 264 Макгрегор в самом конце первого раунда неудачно наступил на ногу и сломал ее. После поединка ирландец заявил, что у него хроническая травма ноги.

Это был уже третий их совместный бой. Счет стал 2-1 в пользу Порье.