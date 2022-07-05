Эммет хочет подраться с Волкановски в Австралии

Американский боец Джош Эммет рассчитывает на титульный бой с чемпионом полулегкого дивизиона австралийцем Алексом Волкановски. Он заявил, что будет готов отправиться в Австралию ради такого шанса.

«Я знаю, что ему давно хочется подраться в Австралии, — сказал Эмметт в интервью MMA Junkie Radio. — Он имеет право командовать, и они уже знают мой ответ. Для меня было бы честью сразиться с Волкановски. Он лучший в полулегком весе, и он один из лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий, и именно поэтому я хочу сразиться с ним. Потому что он лучший, и я думаю, что я лучший. Есть только один способ выяснить это».

В минувшие выходные на турнире UFC 276 в Лас-Вегасе Волкановски защитил титул чемпиона, единогласным решением судей выиграв у Макса Холлоуэя.

В настоящее время Эммет занимает третью строчку в рейтинге полулегковесов и является одним из главных претендентов на титульный бой.