Тейшейра требует реванш с Прохазкой: «Как чемпион, я выигрывал бой»

Бразильский ветеран ММА Гловер Тейшейра требует титульный матч-реванш с бойцом из Чехии Иржи Прохазкой.

«Я хочу реванша прямо сейчас. Это одна из тех вещей, типа: «Чувак, я могу это сделать. Я мог бы это сделать. Как я позволил, чтобы так все произошло?». Так что мотивирован вернуться туда и вернуть пояс», — сказал Тейшейра в интервью MMA Junkie.

«Как чемпион, я выигрывал бой, и я позволил этому шансу ускользнуть, но другая сторона медали — насколько великолепным выдался бой. Это заслуживает реванша».

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом в пятом раунде и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе. Бойцы возглавили турнир UFC 275, который проходил в июне в Сингапуре.