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Сегодня, 19:35

Перрейра отреагировал на вызов, брошенный ему от Чимаева

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Бразильский средневес UFC Алекс Перрейра отреагировал на вызов, брошенный ему от шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Что ж, я буду придерживаться той же линии, что и всегда. Я смотрю на то, что передо мной. То же самое и с боем Шона Стрикленда. Люди говорили о поединке с Исраэлем, но я отвечал: «Послушайте, сначала у меня есть незавершенное дело». Прямо сейчас меня волнует бой с Адесаньей за титул, а потом мы посмотрим», — сказал Перрейра YouTube-каналу Helen Yee Sports.

В минувшие выходные на турнире UFC 276 в Лас-Вегасе Перрейра нокаутом в первом раунде выиграл у Шона Стриклэнда.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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