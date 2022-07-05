Перрейра отреагировал на вызов, брошенный ему от Чимаева

Бразильский средневес UFC Алекс Перрейра отреагировал на вызов, брошенный ему от шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Что ж, я буду придерживаться той же линии, что и всегда. Я смотрю на то, что передо мной. То же самое и с боем Шона Стрикленда. Люди говорили о поединке с Исраэлем, но я отвечал: «Послушайте, сначала у меня есть незавершенное дело». Прямо сейчас меня волнует бой с Адесаньей за титул, а потом мы посмотрим», — сказал Перрейра YouTube-каналу Helen Yee Sports.

В минувшие выходные на турнире UFC 276 в Лас-Вегасе Перрейра нокаутом в первом раунде выиграл у Шона Стриклэнда.