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Аманда Рибас vs Пэйдж Ванзант: прямая трансляция боя UFC 251 — в 5.00

11 июля 2020, 17:00
Аманда Рибас vs Пэйдж Ванзант.
Аманда Рибас vs Пэйдж Ванзант.

Рано утром воскресенья, 12 июля, пройдет турнир UFC 251. Это первое событие на так называемом Бойцовском острове, который организован недалеко от города Абу-Даби в ОАЭ.

Ранние предварительные бои начнутся в 1.00 (время московское), предварительные поединки — ориентировочно в 3.00. Основной кард стартует в 5.00.

Первыми в октагон выйдут Аманда Рибас (Бразилия) и Пэйдж Ванзант (США). Бой женщин пройдет в наилегчайшем весе до 56,7 кг.

Аманда Рибас vs Пэйдж Ванзант.
Аманда Рибас vs Пэйдж Ванзант.

Весь турнир UFC 251 в онлайн покажут UFC Fight Pass и UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Трансляцию основных боев в прямом эфире бесплатно и эксклюзивно на федеральном телевидении в России проведет РЕН ТВ. Начало эфира — 5.30.

Усман vs Масвидаль и Ян vs Альдо: главные бои UFC 251, расписание турнира и прямая видео трансляция

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