Рано утром воскресенья, 12 июля, пройдет турнир UFC 251. Это первое событие на так называемом Бойцовском острове, который организован недалеко от города Абу-Даби в ОАЭ.

Ранние предварительные бои начнутся в 1.00 (время московское), предварительные поединки — ориентировочно в 3.00. Основной кард стартует в 5.00.

Первыми в октагон выйдут Аманда Рибас (Бразилия) и Пэйдж Ванзант (США). Бой женщин пройдет в наилегчайшем весе до 56,7 кг.

Аманда Рибас vs Пэйдж Ванзант.

Весь турнир UFC 251 в онлайн покажут UFC Fight Pass и UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Трансляцию основных боев в прямом эфире бесплатно и эксклюзивно на федеральном телевидении в России проведет РЕН ТВ. Начало эфира — 5.30.

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