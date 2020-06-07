В главном бою турнира UFC 250 в Лас-Вегасе, штат Невада, представительница Бразилии Аманда Нуньес одержала победу над канадкой Фелицией Спенсер и защитила чемпионский титул в полулегкой весовой категории.

Победу 32-летняя Нуньес завоевала единогласным решением судей — 50-44, 50-,44, 50-45.

Бразильянка также является обладательницей чемпионского титула в легчайшей весовой категории. Всего в ее активе 20 побед и четыре поражения. На счету 29-летней Спенсер восемь побед и два поражения.