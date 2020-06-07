Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Нуньес — Спенсер: видеообзор боя UFC 250

09:45
Аманда Нуньес. Фото UFC.
Аманда Нуньес. Фото UFC.
Теги:

В главном бою турнира UFC 250 в Лас-Вегасе, штат Невада, представительница Бразилии Аманда Нуньес одержала победу над канадкой Фелицией Спенсер и защитила чемпионский титул в полулегкой весовой категории.

Победу 32-летняя Нуньес завоевала единогласным решением судей — 50-44, 50-,44, 50-45.

Бразильянка также является обладательницей чемпионского титула в легчайшей весовой категории. Всего в ее активе 20 побед и четыре поражения. На счету 29-летней Спенсер восемь побед и два поражения.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир