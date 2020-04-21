Аманда Нуньес отказалась драться на UFC 250

Действующая чемпионка легчайшего и полулегкого дивизионов UFC Аманда Нуньес должна была выступить на турнире UFC 250, запланированном на 9-е мая. Ее соперницей должна была стать Фелисия Спенсер. Однако Нуньес заявила, что не будет драться в начале мая, потому что не успевает как следует подготовиться к выступлению.

— Вообще-то, я не буду драться 9 мая, — цитирует Нуньес CBS. — Давайте позволив этому коронавирусу слегка миновать, чтобы я могла, по крайней мере, пройти полноценный тренировочный лагерь. Может быть, мы вернемся в июне, но давайте посмотрим, что будет дальше.

Свой последний поединок Нуньес провела в декабре прошлого года на турнире UFC 245, где она одолела единогласным судейским решением голландку Жермейн Де Рандами, в пятый раз защитив свой титул в легчайшем весе.