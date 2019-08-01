Альварес рассказал, у кого самые высокие шансы на победу в бою против Хабиба

Мексиканский боксер Сауль Альварес считает Тони Фергюсона главным конкурентом чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

- У Тони Тони Фергюсона самые высокие шансы на победу в бою против Нурмагомедова, - цитирует LowKickMMA Альвареса. - Мне кажется, что стилистически он не против перехода в партер и борьбы, где Хабиб доминирует и показывает свои сильные стороны.

Тони окружает некая мистика. Он настроен на то, чтобы не сдаваться, демонстрирует свою непоколебимость. Фергюсон использует принципы старой школы борьбы, благодаря чему выходит в октагон с невидимой мощной силой.

Свой ближайший бой Нурмагомедов проведет против француза Дастина Порье 7 сентября на турните UFC 242 в Абу-Даби.