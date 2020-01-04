Али Исаев выступит в Гран-при PFL 2020 года

Российский тяжеловес Али Исаев сообщил «СЭ», что выступит в следующем сезоне PFL в связи с автоматическим продлением контракта с промоушеном.

36-летний Исаев стал победителем Гран-при тяжеловесов PFL-2019, в финале выиграв техническим нокаутом у американца Джареда Рошолта.

— У меня автоматически продлевается контракт, — отметил Исаев. — Чемпион должен драться второй год. Честно говоря, мне понравилась организация PFL. Все на высшем уровне, серьезный подход к делу. В UFC не получится заработать так, как там. Конечно, можно и проиграть, вылететь, но если становишься чемпионом — очень хороший заработок.

Победив в Гран-при, Исаев выиграл миллион долларов. Всего он провел пять боев в сезоне-2019 — два в регулярном сезоне и три в плей-офф (включая финал). По словам бойца, за бои в регулярном сезоне полагаются отдельные выплаты, а вот поединки 1/4 и 1/2 финала входят в гонорар за победу в Гран-при.

Исаев отметил, что его еще нельзя называть миллионером.

— Пока ничего не получил, поэтому не могу сказать, что я — миллионер, — сказал он.

Исаев — чемпион Европы 2009 года по вольной борьбе в категории до 120 кг (в составе сборной Азербайджана). В 2016 году стал выступать в ММА. Провел 9 боев, во всех выиграл. (Илья Андреев)