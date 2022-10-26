Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:57

Генри Сехудо: «Стерлинг боится драться со мной»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) уверен, что чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (22-3) опасается с ним драться.

«Кто должен следующим драться за пояс в легчайшем весе? Честно, я думаю, что это я, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Если бы Шон победил Яна честно, то я бы признал, что он следующий на титул. Если Алджамейн реально хочет со мной драться, то давай сделаем это. Лично я считаю, что он меня боится. Он опасается такого бойца, как я, потому что мне плевать на его борьбу. Я не рассматриваю его борьбу как угрозу для себя».

Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Алджамейн Стерлинг
Генри Сехудо
UFC
ММА
0
Читайте также
Украина требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА. Что за этим стоит
Маск назвал Каспарова идиотом за критику в свой адрес
В МИД РФ подтвердили опасения о сценарии с «грязной бомбой»
СМИ указали на грозящую лишить Киев поддержки Запада ошибку Зеленского
Замкомандира расчета РСЗО «Ураган» уничтожил от 100 целей в зоне СВО
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Багов подерется с Гаджидаудовым 23 декабря на ACA 150
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости