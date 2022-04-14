Али Абдель-Азиз назвал двух бойцов, которые могут превзойти Хабиба и Усмана

Известный менеджер Али Абдель-Азиз считает, что полулегковес Bellator Аарон Пико (9-3) и боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов (14-0) способны в будущем превзойти достижения Хабиба Нурмагомедова (29-0) и Камару Усмана (20-1).

«Первый боец, — это Аарон Пико, — сказал Абдель-Азиз в интервью ESPN. — Сейчас он занимает 2-е или 3-е место в рейтинге Bellator в полулегком весе. Я вижу, как в спортзале он играется с чемпионами UFC. Он самый перспективный боец, чьи дела я когда-либо вел. Знаешь, я сотрудничал с Камару Усманом, Хабибом Нурмагомедовым, Исламом Махачевым. Второй боец — это Умар Нурмагомедов. Пико и Умар самые перспективные бойцы, которых я когда-либо видел. Они делают такие вещи, которых я никогда в жизни не видел».

Пико проведет следующий бой против Адли Эдвардса (9-1) 15 апреля на турнире Bellator 177 в Сан Хосе, Калифорния (США).

Умар Нурмагомедов предыдущий поединок выиграл у Брайана Келлехера (24-13) 6 марта на UFC 272. Россиянин одержал победу сабмишном в первом раунде.