Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) считает, что он наглядно показал на турнире UFC 273, как можно победить россиянина Петра Яна (16-3).

«Люди говорили: «Ян хорош во всех аспектах». Я могу ударить его, когда захочу. Ян слишком медленный для меня, — сказал Стерлинг на The MMA Hour. — Когда я даже не включил борьбу, я донес до него свой локоть. Ян — боксерская груша, которая ждет, когда ты устанешь и попытается загнать тебя в угол, донося удары.

Если у тебя хорошая работа ног, как у меня, Двалишвили, О'Мэлли, Доминика Круза или Ти Джея Диллашоу, то Яну будет непросто. Все эти ребята не будут стоять на месте и рубиться с ним. Может быть, Ти Джей достаточно глуп, чтобы сделать это, потому что он получил слишком много урона от Кори Сэндхагена. Любой, у кого есть мозги, проанализирует мой бой против Яна и поймет, как его победить".

Ранее Стерлинг победил Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США).