Алексей Олейник: «В бою мы больше рискуем, чем в случае заражения коронавирусом»

Российский боец UFC Алексей Олейник рассказал, как коронавирус отразился на тренировочном процессе. 9 мая ему предстоит бой с бразильцем Фабрисиу Вердумом

— Залы закрыты, но мы находим выход из ситуации, и подготовка проходит нормально, — цитирует Олейника News.ru. — Мы работаем с тренерами, со спарринг-партнерами. Единственное ограничение — количество тренировок. Их стало меньше по понятным причинам. Мы не можем работать два-три раза в день, поэтому занимаемся три раза за два дня. У нас нет ограничений на перемещения, поэтому кто хочет, находит возможность и тренируется спокойно. Нигде в Америке нет страшных зашоренных условий. Можно в любое время суток спокойно двигаться, и за это нет никаких санкций. Рекомендуется просто быть в общественных местах в масках, но есть люди, которые и в магазины ходят без них, и им никто ничего не говорит. Кто хочет — тот занимается, а кто не хочет — придумывает «отмазки».

Сейчас я знаю два десятка бойцов, которые на ближайшие месяц-полтора готовятся к турнирам. Таких, кто боится к кому-то подойти и заразиться, среди нас нет. Мы рискуем здоровьем гораздо больше во время боев и спаррингов, чем в случае заражения коронавирусом. Мы бережем себя, не балуемся, моем и дезинфицируем руки перед каждой тренировкой и после нее и после каждого похода в магазин, но сверхосторожности у нас нет.

На счету 42-летнего Олейника 58 побед и 13 поражений в ММА.