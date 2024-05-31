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31 мая, 22:40

Олейник: «Мне осталось драться 2-3 боя. Морально сложно готовиться к поединкам»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал, что не планирует проводить реванш с Оли Томпсоном и заявил, что психологически устал от подготовки к поединкам.

— Вы говорили, что вам не принципиально, с кем биться в клетке. Но реванш с Оли Томпсоном по нормальным правилам хочется провести?

— Вы правильно сказали, что мне не принципиально, — сказал Олейник «СЭ». — Что значит «принцип» — это когда для тебя крайне важно. Для меня это не крайне важно. Мне осталось драться, может быть, два поединка, может быть, три. Но точно не 10, не 20. Я бы не хотел оставшиеся поединки затрачивать на то, чтобы какие-то свои честолюбивые или еще какие-нибудь вещи пытаться поставить на место. Если я сейчас реваншами буду заниматься... У меня есть поражения, я не собираюсь тратить на реванши оставшуюся часть своей бойцовской карьеры, потому что понимаю, что ее не так много.

— Вы сказали, что еще два-три боя. Есть какой-то план, когда заканчивать?

— Абсолютно плана нет, но я понимаю, что мне все сложнее и сложнее собираться на каждый поединок, в первую очередь морально. Морально, психологически мне это сложно. В зале прекрасно работаю, со многими ребятами, все отмечают, что в неплохой форме физической, но, когда доходит до соревновательного периода, нервная система уже подустала от всего этого.

1 июня в Омске состоится турнир SFC 10, в главном событии которого Александр Шлеменко проведет поединок с Кертисом Миллендером, в со-главном бою Алексей Олейник встретится с Винисиусом Морейрой.

Алексей Олейник
Оли Томпсон
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