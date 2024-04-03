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Сегодня, 18:20

Алексей Олейник исключил возможность боя с Емельяненко

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец Алексей Олейник сказал, что не заинтересован в поединке против Александра Емельяненко.

«Лучше, чем ответили в штабе Виталия Минакова, сложно придумать: репутационные потери от этого боя несравненно выше, чем любые материальные, имиджевые и иные приобретения от победы над ним. За подобное высказывание вчера Бурчака попросил не называться больше моим менеджером. Тем более что мы как раз вели переговоры с другим менеджером, который активно занимаемся своими бойцами», — приводит слова Олейника «РБ Спорт».

12 апреля Емельяненко должен был драться с Вячеславом Дациком на Ural FC 7 по правилам бокса в перчатках ММА, но турнир был отменен.

Источник: РБ Спорт
Александр Емельяненко
Алексей Олейник
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