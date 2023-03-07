Алексеева заявила, что Ян и Двалишвили помирились только на фотографиях

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала грядущий поединок экс-чемпиона UFC Петра Яна и грузинского бойца Мераба Двалишвили.

«Многие ждали этого противостояния. Да, у Мераба отличная борьба, но и у Яна все в порядке в этом компоненте, особенно если вспомнить, как он переводил О'Мэлли. В стойке Петр всегда работает круто. Я считаю, что бой будет интересным, потому что у них есть история, связанная с конфликтом Яна со Стерлингом, Двалишвили ведь близкий друг Алджо. Конечно, сейчас они вроде бы помирились, но тут важен сам факт, что конфликт был. Я думаю, что они помирились только на фотографиях, просто ручки пожали, но на самом деле никто ничего не забыл, все все прекрасно помнят. Считаю, что эта история сыграет свою роль. Я думаю, что Мераб может психануть, если начнет пропускать в стойке. Петру необходимо будет соблюдать дистанцию и разбивать его за счет ударки. Конечно, будет непросто. Двалишвили — очень терпеливый боец, у него крепкая башка. Я видела в предыдущих боях, что он был уже в тяжелых нокдаунах, но смог выжить. Петру нужно очень хорошо подготовиться, уделить внимание кардио. Думаю, что Петя заберет этот бой по очкам. Не жду, что будет нокаут, учитывая крепость головы Мераба. Я думаю, Петр его разобьет на руках. Будем надеяться, что так и будет, Петя — наша гордость», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили возглавит турнир UFC Fight Night 221, который состоится в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе. На счету Яна 16 побед и четыре поражения, в активе Двалишвили 15 побед и четыре поражения.