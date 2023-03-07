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Сегодня, 20:28

Царукян считает, что Ян победит Двалишвили

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Легковес UFC Арман Царукян поделился мнением о поединке Петра Яна и Мераба Двалишвили. Их бой возглавит турнир UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США).

«Мое мнение, что Петр должен выиграть этот бой, потому что у него намного лучше навыки: ударная техника, выносливость. У Мераба есть только хороший прессинг и борьба. Если Петр грамотно подойдет к своему бою, то он уверенно справится с его борьбой и 100 процентов победит. В случае победы он, конечно, попадет в титульную гонку, так как уже был чемпионом. UFC любит Петра за его красивые бои», — приводит слова Царукяна MMA.Metaratings.ru.

Поединок Яна и Двалишвили состоится утром 12 марта в Лас-Вегасе (США) в главном событии UFC Fight Night 221. В последнем бою россиянин уступил раздельным решением судей Шону О`Мэлли. На счету Петра 16 побед и четыре поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/carukyan-schitaet-chto-yan-pobedit-dvalishvili-u-petra-namnogo-luchshe-navyki-233613/
Арман Царукян
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
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