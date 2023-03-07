Царукян считает, что Ян победит Двалишвили

Легковес UFC Арман Царукян поделился мнением о поединке Петра Яна и Мераба Двалишвили. Их бой возглавит турнир UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США).

«Мое мнение, что Петр должен выиграть этот бой, потому что у него намного лучше навыки: ударная техника, выносливость. У Мераба есть только хороший прессинг и борьба. Если Петр грамотно подойдет к своему бою, то он уверенно справится с его борьбой и 100 процентов победит. В случае победы он, конечно, попадет в титульную гонку, так как уже был чемпионом. UFC любит Петра за его красивые бои», — приводит слова Царукяна MMA.Metaratings.ru.

Поединок Яна и Двалишвили состоится утром 12 марта в Лас-Вегасе (США) в главном событии UFC Fight Night 221. В последнем бою россиянин уступил раздельным решением судей Шону О`Мэлли. На счету Петра 16 побед и четыре поражения.