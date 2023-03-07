Алексеева заявила, что Романов победит Волкова за счет борьбы

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала грядущий поединок Александра Волкова и Александра Романова.

«В бою Волкову постоянно нужно будет двигаться. Допустим, даже я не такой суперпрофессионал и лишь жду своего дебюта в UFC, но даже я понимаю, что нужно делать с борцами. С ними нужно постоянно перемещаться, обманывать их, переигрывать и очень много дергать, чтобы они не смогли тебя перевести. Но это тяжелый вес, где каждое действие для бойца довольно энергозатратное. Думаю, в бою победит Романов за счет своей борьбы. Потому что, несмотря на хорошие удары и технику работы в стойке Волкова, борьба в тяжелом весе играет огромную роль. Скорее всего, все раунды мы будем видеть, как Романов будет переводить Волкова и контролировать его. Но если «Драго» сумеет избежать переводов, то у него будут все шансы на победу», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Бой Александра Волкова и Александра Романова станет со-главным турниром UFC Fight Night 221, который состоится в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе. На счету Волкова 35 побед и 10 поражений, в активе Романова 16 побед и одно поражение.