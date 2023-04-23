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Сегодня, 12:26

Алексеева считает, что Загитовой не нужно идти в единоборства

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала разговоры о возможном участие в турнире по единоборствам олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Зачем ей это надо? Она молодая девчонка, какие ей единоборства? У нее и так в этой жизни все хорошо. Мне кажется, у нее все в порядке с головой, чтобы после такого популярного вида спорта не идти в единоборства, и не устраивать шоу ни о чем. В каждом спорте есть свои профессионалы, и надо соответствовать. Это будет то же самое, если я пойду сейчас в фигурное катание, и буду там как корова на льду. Она также будет смотреться в единоборствах», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Алина Загитова провела несколько тренировок по боксу. Промоутер Владимир Хрюнов ранее говорил о желании организовать ей поединок, например, против Ольги Бузовой.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/alekseeva-mne-kazhetsya-u-zagitovoi-vse-v-poryadke-s-golovoi-chtoby-ne-idti-v-edinoborstva-245401/
Алина Загитова
UFC
ММА
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