Тактаров: «Блейдс искал способ проиграть Павловичу так, чтобы не было сильно обидно и больно»

Первый российский обладатель пояса UFC Олег Тактаров прокомментировал победу российского тяжеловеса UFC Сергея Павловича над американцем Кертисом Блейдсом.

«После разговора с Волковым я слышал, что у них был хороший лагерь, где подобралась сильная группа ребят. Они тренировались там, где будут выступать. Ментально они там, жить им там легче, потому что нет агрессивной среды. Почему бы хорошо не выступить? Павлович — агрессивный парень. Затащить в пять раундов его может только умный боец. Это Джон Джонс, Стипе Миочич и еще парочка человек. При этом боец должен быть не только умным, но и разносторонним, чтобы мог навязать борьбу. А такие ребята, как Блейдс, ничего навязать не могли, поэтому бой прошел так, как я и думал. Если Сергей не реагировал на встречные удары Блейдса, значит они были не такие чувствительные. Не на ту часть лица и тела приходились. У Блейдса не получилось перевести в партер, потому что не хватало ни здоровья, ни баланса, ни мощи. Он попробовал, а дальше уже искал способ проиграть так, чтобы не было сильно обидно и главное больно. Получил деньги и ушел», — приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.