Шлеменко предположил, почему Блейдс не пытался сразу перевести Павловича на землю

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко объяснил, почему американец Кертис Блейдс только на третьей минуте пошел в борьбу с россиянином Сергеем Павловичем в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 222.

«Сложно сказать, почему Кертис Блейдс только на третьей минуте пошел в борьбу. Может, были какие-то проблемы, может быть, тактика была такая или он предполагал, что Сергей Павлович будет ждать этого и захочет встретить его на проходе. Блейдс же пошел в ноги, когда пропустил. Бывает такое, что, когда пропускаешь, начинаешь действовать вопреки планам. Возможно, здесь было то же самое», — приводит слова Шлеменко RT.

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.