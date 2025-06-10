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Александру Емельяненко может потребоваться новая операция на позвоночнике

Алина Савинова

Российский боец Александр Емельяненко рассказал, как проходит его восстановление после перенесенной операции на позвоночнике.

«Восстановление идет потихоньку. Буквально совсем недавно у меня «стрельнуло» в пояснице то же самое, что было в шее. И опять начались последствия, хожу с костылем. Нужно ехать в Москву на обследование к специалистам. А так все нормально, хожу и радуюсь жизни», — приводит ТАСС слова бойца.

Спортсмен отметил, что пока не знает, будет ли у него еще одна операция на позвоночнике.

В марте 43-летний Емельяненко перенес операцию, после того как у него отказали ноги. В настоящий момент боец проходит реабилитацию в Ингушетии.

Источник: ТАСС
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Александр Емельяненко
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