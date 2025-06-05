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ACA 187 Полпудников — Матмуратов: главный кард боев и время начала трансляции турнира

Турнир ACA 187 Полпудников — Матмуратов состоится 6 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Полпудников.
Фото АСА

Турнир ACA 187 состоится в пятницу, 6 июня. Вечер ММА пройдет на площадке «Баскет Холл» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 20.00 мск.

В главном событии шоу состоится бой-реванш Алексея Полпудникова и Александра Матмуратова. Во втором по значимости поединке сойдутся Николай Алексахин и Винициус Круз. «СЭ» публикует мейнкард.

Главный кард ACA 187

Алексей Полпудников (35-11-1) — Александр Матмуратов (17-7)

Николай Алексахин (24-9-0-1) — Винициус Круз (13-6-1)

Иван Соловьев (13-2-1) — Эдиль Эсенгулов (24-6-1)

Владислав Янковский (10-3) — Мурад Абдулаев (23-11)

Энрике Барзола (21-9-2) — Кафиз Сакибеков (10-2)

В прямом эфире в полном объеме турнир АСА 187 можно смотреть на официальном сайте лиги. Основной кард покажут на телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (с 20.00 мск). Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела АСА на сайте «СЭ».

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