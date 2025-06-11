Минспорт заявил о необходимости контроля соревнований по ММА в России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что организация планирует создать единую организационную структуру по смешанным единоборствам (MMA).

«Я не разделяю оптимизма вообще по этому виду единоборств. Это травмоопасно, иногда вызывает неправильные карьерные траектории. Однако у этого явления много поклонников, здесь необходимо навести порядок. В планах зонтичная организационная структура, когда будет ответственный, единые правила, контроль, надзор со стороны правоохранительных органов и нас как спортивного ведомства, должное медицинское обеспечение. И будет порядок», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Также министр спорта отметил, что на данный момент много организаций занимаются проведением турниров ММА с нарушением всех мыслимых норм.

«Были случаи гибели спортсменов, в том числе несовершеннолетних спортсменов, этим занимались правоохранительные органы. Собственно говоря, это вообще не дело», — подчеркнул Дегтярев.

В 2023 году на турнире по MMA в Белогорске умер 16-летний участник. Соревнования не были включены в единый календарный план Союза MMA России.