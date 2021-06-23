«Чертила вонючая!» Гончаров ответил чемпиону ACA Джонсоне на слова о трусости

Российский боец ММА Евгений Гончаров жестко проехался по чемпиону ACA в тяжелом весе Тони Джонсону после его обвинения в сторону россиянина о том, что он избегал боя.

«Скажу честно, что он [Тони Джонсон] - чертила вонючая, — сказал Гончаров «СЭ». — Мыша конченная, которая после боя называет меня братом и обнимается со мной. В Краснодаре после боя, у меня даже совместное фото есть, мы с ним по-мужски сфотографировались, и он тогда достоин был этого. Да, бой тогда упорный был, но я его чуть-чуть тактически переиграл. Он был силен. Он не уставал и пер вперед. Мы пожалили друг другу руки, а они вместе с командой выпивали пиво. Пил он или нет, но его команда выпивала.

И он тогда нормально — пришел, обнял, пожал руку, сфотографировались. После боя в Польше то же самое было, мы с ним в аэропорту тогда встретились. То есть он ко мне был расположен, а потом он уезжает в свою Америку и начинает оттуда на меня лить: «Ты трус, ты убегал». Ну что мне сказать этому человеку? Скажи мне в лицо, что я трус! Ты — кусок мяса, где-то ходишь, говоришь, а в лицо мне улыбаешься, обнимаешься. Ну как мне еще этого человека называть?»

Гончаров провел два боя с Джонсоном. Первый поединок признали несостоявшимся по причине неумышленного тычка в глаз. В их повторной встрече Гончаров победил единогласным решением судей по итогам пяти раундов.