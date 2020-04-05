Александр Волков — о задержании москвича, гулявшего с собакой: «У нас военное положение, или я что-то пропустил?»
Российский боец UFC Александр Волков высказался о задержании москвича Иисуса Воробьева за выгуливание собаки во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Инцидент произошел 4 апреля в парке на Патриарших прудах. Правоохранители остановили мужчину, выгуливавшего собаку в закрытом для посещения из-за распространения инфекции места и попытались донести до него информацию о действующем запрете. Мужчина начал оскорблять полицейских, в связи с чем был задержан и доставлен в отделение. Собака была оставлена одна в парке, ее забрала супруга хозяина животного.
— Человек гулял с собакой. Его забрали, собаку оставили. Интересно, кому он мешал и что нарушил? У нас военное положение, или я что-то пропустил, — написал в сториз своего Instagram Волков.
Москвича задержали во время прогулки с собакой. Полицейские посадили мужчину в служебную машину и увезли его, а собака осталась одна на улице. Потом собаку смогла найти и вернуть домой жена задержанного. На мой взгляд, очень непрофессиональные действия сотрудников полиции. Как минимум. Вполне возможно, и превышение должностных полномочий. Надо разбираться. Направляю запросы начальнику ГУ МВД России по г. Москве Олегу Баранову и прокурору Москвы Денису Попову с просьбой провести служебную проверку законности действий сотрудников. Хотелось бы получить оперативный комментарий @mvd.russia. По результатам отчитаюсь.
Из Instagram Александра Волкова pic.twitter.com/swwZEt68XU— boomer (@boomer22262161) April 5, 2020
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве запрещено посещать парки и зоны отдыха до первого мая с целью помешать распространению коронавирусной инфекции.
По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 203 099 человек. Умерших — 64 774, выздоровевших — 246 893. В России на данный момент 4731 случай заражения, 43 человека умерли, выздоровело — 333.