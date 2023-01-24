Александр Волкановски: «Люди забывают, чего я достиг»

Чемпион полулегкого дивизиона UFC Александр Волкановски (25-1) рассказал, как проходит его тренировочный лагерь к бою с чемпионом в легком дивизионе Исламом Махачевым (23-1).

«В этот раз мой тренировочный лагерь длится дольше, чем прошлые. Очевидно, что я хочу отточить свои борцовские навыки, — сказал Волкановски ESPN. — Мы довольно рано привлекли тренеров по борьбе и джиу-джитсу, ведь надо поработать над некоторыми вещами. Когда придет время набрать форму и согласовать геймплан, все будет готово. Мы упорно тренировались и вкалывали, было здорово.

Все то и дело говорят, что он (Махачев. — Прим. «СЭ») другой, но и я не стою на месте. Люди говорят, что он отличный боец, и я отдаю ему должное, но я не просто боец, который действует как все остальные. Я все делаю по-другому, и готовлюсь я по-другому. Люди поймут, о чем я говорю, во время боя.

Повторюсь, я знаю, что он отличный борец и все такое, но я доказал, что я зверь, я никогда не сдаюсь. Подготовка к бою идет по плану, мы знаем, что он будет делать, и мы к этому готовы. Готовиться к нему [Махачеву] было несложно. То есть мы проделали тяжелую работу, но составлять геймплан было не сложно. Люди забывают, чего я достиг, какие бои я выиграл, и заранее отдают ему (Махачеву. — Прим. «СЭ») победу. Это лишь подсластит мою победу. Мне это нравится.

Моей задачей было набрать массу. Этим мы занимались в начале тренировочного лагеря. Теперь осталось скорректировать вес. Сейчас я чувствую себя гораздо сильнее, и это все [в лагере] заметили.

Тем не менее я не хочу забывать, что у меня есть преимущество в скорости и движении. Мне нужно убедиться, что я нашел свой баланс. Именно этим я буду заниматься оставшуюся часть лагеря. Не переживайте, к бою я буду готов».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.