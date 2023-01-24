Люк Рокхолд стал свободным агентом

Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд (16-6) подтвердил, что стал свободным агентом и теперь раздумывает над переходом в PFL или Bellator. Также он не исключил, что дебютирует в боксе.

«Я сделал свое дело, и я всегда был дружелюбен с Хантером Кэмпбеллом, — сказал Рокхолд на The MMA Hour. — Да, у нас с Даной часто были разногласия, но я прошел через столько травм. Я выполнил свои обязательства и попросил о расторжении контракта. Я попросил свободу, чтобы иметь возможность заняться чем-то другим. И мне пошли на встречу. Теперь я могу пойти в бокс или драться в другой лиге. У меня много разных возможностей. Видели, что делают Нейт Диас и Франсис Нганну? Сейчас появляются интересные, инновационные компании».

Также Рокхолд добавил, что он в хороших отношениях с директором PFL Питером Мюрреем и главой Bellator Скоттом Кокером.

Рокхолд прошлый бой проиграл Пауло Косте единогласным решением судей 20 августа 2022-го на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити, США.