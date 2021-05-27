Волков рассказал, когда планирует получить американскую визу

Российский боец UFC Александр Волков рассказал «СЭ» о возможных сроках получения американской визы. Ранее тренер Волкова — Тарас Кияшко — сообщил «РБ Спорт», что у Волкова еще нет визы. При этом уже в ночь на 27 июня у него запланирован бой в Лас-Вегасе с Сирилом Ганом.

— Сегодня стало известно, что у вас нет американской визы. Не получится ли так, что приедете впритык к поединку?

— Визы пока действительно нет, мы сейчас записались на получение визы в посольство в Казахстане, если все будет по плану, то на следующей неделе визу получим. Да, придется, тренировочный процесс прервать, слетать в Казахстан на несколько дней. Это вносит свои неудобства, но что поделать, все ради зрелища.

— А по плану вы когда должны приехать в Америку?

— Хорошо бы недели за две туда попасть. Надеюсь, что числа 5-го виза уже будет, затем будет неделя подготовки в Москве, а уже потом поеду в Штаты. Там дополнительной работы не будет, вся работа была проведена здесь, со спарринг-партнерами, с тренерами. Там уже будет только подводка к бою, подготовка моральная и тактическая.

На счету 32-летнего Волкова 33 победы и 8 поражений в ММА, у 31-летнего Гана 8 побед в 8 поединках по правилам ММА.

(Илья Андреев)