Чемпионат и первенство мира по ММА пройдут в Калуге
Калуга примет чемпионат и первенство мира по ММА 2025 года, сообщается на сайте Союза ММА России.
Соревнования под эгидой международной ассоциации «MMA World» пройдут с 21 по 25 августа во Дворце спорта «Центральный».
Ожидается, что турниры посетит рекордное количество участников. Предварительно, на чемпионат и первенство мира по ММА должны приехать сильнейшие бойцы из более чем 40 государств мира.
Также отмечается, что награждение каждого победителя будет сопровождаться поднятием флага его страны и исполнением ее государственного гимна.
Источник: Официальный сайт Союза ММА России
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