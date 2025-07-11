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11 июля 2025, 21:04

Чемпионат и первенство мира по ММА пройдут в Калуге

Алина Савинова

Калуга примет чемпионат и первенство мира по ММА 2025 года, сообщается на сайте Союза ММА России.

Соревнования под эгидой международной ассоциации «MMA World» пройдут с 21 по 25 августа во Дворце спорта «Центральный».

Ожидается, что турниры посетит рекордное количество участников. Предварительно, на чемпионат и первенство мира по ММА должны приехать сильнейшие бойцы из более чем 40 государств мира.

Также отмечается, что награждение каждого победителя будет сопровождаться поднятием флага его страны и исполнением ее государственного гимна.

Источник: Официальный сайт Союза ММА России
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