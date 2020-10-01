Александр Шлеменко: «Прекрасно понимаю, что я сильнее Исмаилова»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко считает себя сильнее Магомеда Исмаилова. Об этом он заявил в интервью «СЭ».

«Говорю как есть: у меня нет американской визы и нет никаких конкретных договоренностей [с промоушенами] - только гипотетические планы, — сказал Шлеменко. — Если думать о том, чтобы не было простоя... Мага — молодец, на хайпе, но я — боец, и прекрасно понимаю, что я сильнее его. Это мое мнение. Интерес [к бою с Исмаиловым] есть, но он пока просто витает где-то в воздухе. Если перейдет куда-то с воздуха вниз — то бою быть. Если не перейдет — то все останется на уровне разговоров. Тем более, согласитесь, немногие организации в России могут позволить себе провести такой поединок. Но все может измениться мгновенно, может подключиться новый игрок, могут возникнуть какие-то варианты. Мы же живем в России».

«Наши с Магой финансовые запросы? Смотря с чем сравнивать, — отметил Шлеменко. — Но мы с Магой — высокооплачиваемые бойцы в России. И другие бойцы должны нам как минимум быть просто благодарными. Объясню, почему. Вспомним Конора: он пришел в UFC — и гонорары взлетели у всех. То же самое делаем мы здесь. Наш бой должен быть выгоден молодым бойцам. Если им это не понять — извините, вы так и останетесь низкооплачиваемыми и будете недополучать за свою работу».

На счету 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА. У 34-летнего Исмаилова 16 побед, 2 поражения и 1 ничья. Шлеменко сейчас — свободный агент, а Исмаилов выступает в лиге АСА.

Также Шлеменко сообщил, что бой с чемпионом Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (30 лет, 14-1-1) его не интересует.

«Если мы сейчас говорим про российских бойцов: зачем мне бой с Минеевым, если есть Исмаилов? Зачем я хочу тормознуть здесь? Для чего? Что меня может заинтересовать? Заработок, хайп и величие боя. Магомед однозначно перевешивает. Я Владимира не рассматривал раньше и пока не рассматриваю. Не вижу смысла в бое с ним», — сказал Шлеменко.

При этом экс-чемпион Bellator считает, что Минеев мог бы успешно выступать в UFC. «Не знаю, как он повел бы себя там, но он однозначно сильный боец, — отметил Шлеменко. — Его точно никто не размажет. Есть многие бойцы в UFC, которые на бумаге выглядят для него удобно. Тот же Адесанья, базовый кикбоксер. Чем он может удивить Владимира? Забороть он его не сможет, в ударке они были бы в принципе равны. Интересно было бы посмотреть. С Ромеро у Владимира было бы больше проблем, чем с Адесаньей, хотя Адесанья и чемпион». (Илья Андреев)