Сирил Ган: «Нганну удивил только силой. Хочу реванш»

Бывший претендент на пояс UFC в тяжелом весе Сирил Ган заявил о желании провести с Франсисом Нганну второй бой.

«Я не удивлен, что он столько боролся. Это был один из самых больших его шансов на победу, мы знали это, и он им воспользовался. Болевой на ногу в конце боя? Мы знали, что я сильно спрогрессировал в борьбе, могу идти в партер, могу драться где угодно. Но его физическая сила... Она меня не удивила, но он использовал ее сегодня очень хорошо.Я разочарован, что я не был активнее в этом бою. Я мог бы сделать больше. Мы знали, что он не уронит меня в первых двух раундах, потому что мой уровень в стойке высок. Но он воин, бился до конца, у него получился хороший бой.

Я не хочу, чтобы Франсис уходил из UFC после такого нашего боя. Хочу реванш. Я не обращал на предысторию этого боя, то, что говорилось в медиа, фокусировался только на самом поединке. Я буду работать дальше, исправлять мои недостатки. Франсис очень серьезно отнесся ко мне, никакой недооценки, его лагерь и команда провели прекрасную работу. Хочу поздравить его команду. Чем он удивил больше всего? Ничем не удивил в ударке, в борьбе. В борьбе не было ничего такого, только сила. Я могу говорить после такого боя только о его силе. Рассчитывал ли я на объявлении на то, что это может быть ничья или моя победа? Нет, я достаточно разумен, уже в конце боя понимал, что проиграл. Когда я готов вернуться в клетку? Завтра», — сказал Ган на послематчевой пресс-конференции.

Ган проиграл Нганну единогласным решением на UFC 270. У француза оборвалась 7-матчевая победная серия.