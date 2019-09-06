Александр Шлеменко: «Хабиб является фаворитом боя с Порье»

Российский боец Александр Шлеменко считает Хабиба Нурмагомедова фавортиом боя против Дастина Порье?. По его мнению, стиль американца удобен для россиянина.

— Хабиб является фаворитом боя, его сильной стороной является борьба, — цитируют «Известия» Шлеменко. — Думаю, его контроль в партере станет решающим в поединке. К сильным сторонам Порье можно отнести ударную технику с рук. Стилистически американец удобен для Хабиба, так как не часто работает ногами и коленями. Россиянину будет проще сокращать дистанцию. Думаю, это понимают в лагере Нурмагомедова. Порье хорош в разменах на руках, но Хабиб — не боксер и не будет с ним боксировать.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье пройдет в Абу-Даби. Его победитель затем может сразиться с Тони Фергюсоном.

«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.