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Александр Шлеменко: «Хабиб является фаворитом боя с Порье»

03:04
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Российский боец Александр Шлеменко считает Хабиба Нурмагомедова фавортиом боя против Дастина Порье?. По его мнению, стиль американца удобен для россиянина.

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье.Орел против отличника. Хабиб победит Порье, если не пропустит удар в челюсть

— Хабиб является фаворитом боя, его сильной стороной является борьба, — цитируют «Известия» Шлеменко. — Думаю, его контроль в партере станет решающим в поединке. К сильным сторонам Порье можно отнести ударную технику с рук. Стилистически американец удобен для Хабиба, так как не часто работает ногами и коленями. Россиянину будет проще сокращать дистанцию. Думаю, это понимают в лагере Нурмагомедова. Порье хорош в разменах на руках, но Хабиб — не боксер и не будет с ним боксировать.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье пройдет в Абу-Даби. Его победитель затем может сразиться с Тони Фергюсоном.

«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/917713/sevastian-terletckii-rinat-shigaev/perekati-pore-kakaia-taktika-prineset-khabibu-nurmagomedovu-pobedu

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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